Gabriel Pereyra sueña con dirigir a Cruz Azul: ‘Anhelo ser DT y que Chelito Delgado sea mi auxiliar’

El banquillo celeste su deseo. Gabriel Pereyra reveló en entrevista con RÉCORD que uno de sus sueños es dirigir a Cruz Azul teniendo a César 'Chelito' Delgado como su Auxiliar.

“Anhelo ser DT de Cruz azul y Chelito será mi auxiliar, cuando salió el “Potro” de la dirección técnica, César me escribió, me dijo, Gaby, habla yo voy a ser tu auxiliar, le respondí que tenía trabajo en Morelia, que seguiría preparándome para cuando llegue mi momento”, argumentó el argentino.

Sin duda, la dupla que hizo con Chelito Delgado por su paso por el equipo cementero, lograron ilusionar y enamorar al aficionado de Cruz Azul, pues se adaptaron rápidamente, pero una de las preguntas que hasta la fecha se siguen haciendo es por que no quedaron campeones, tomando en cuenta que tenían a uno de los mejores planteles del futbol mexicano.

“Nosotros sabíamos el potencial que teníamos, hasta el día de hoy la pregunta es como no salimos campeones, todo aficionado de Cruz Azul nos preguntan en la calle, realmente no hay respuesta, muchas veces lloramos en el vestidor por qué el título nunca se nos dio”, argumentó para RÉCORD.

Después de retirarse como jugador profesional, Gabriel Pereyra comenzó su carrera como Director Técnico, dirigió en la desaparecida Liga de Ascenso, tuvo su paso como estratega de Atlante, Cafetaleros de Chiapas, Cimarrones de Sonora y su último equipo dirigido fue Atlético Morelia en la Liga de Expansión, en donde fue cesado del cargo en febrero y Carlos Adrián Morales tomó su lugar.

El excementero confesó que le gustaría llegar a dirigir en la Liga MX, buscará oportunidades en el máximo circuito, pero no dejará de prepararse día con día, hasta que llegue su momento.

¿CÓMO NACIÓ EL FESTEJO DEL MÍSTICO?

Una de las goleadas más memorables en la Liga MX fue cuando Cruz Azul aplastó a Pumas 5-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el Apertura 2005. Ahí nació uno de los festejos más icónicos que hasta la fecha, la afición celeste recuerda con mucho cariño.

Gabriel Pereyra sacó la máscara de luchador para festejar su gol ante uno de los máximos rivales del cuadro cementero, cabe destacar que el equipo del Pedregal venía de ser Bicampeón del futbol mexicano de la mano de Hugo Sánchez.

“Místico me obsequió su máscara, yo le dije que cuando hiciera gol me la iba a poner, eso fue un viernes y justo el domingo en el clásico contra Pumas, un clásico cargado de muchas expectativas, anoté en los primeros minutos y no dudé en ponérmela”, dijo.

Además, destacó que sólo la utilizaría por una sola ocasión, pero fue tanto el agrado de la afición que en el siguiente partido, la totalidad de los aficionados en el Estadio Azul traían bien puesta su máscara, y hasta el día de hoy lo recuerdan como Místico Pereyra.

“Era impresionante porque iba hacer una sola vez que iba utilizar la máscara, pero al regresar de local ya todos la traían, recuerdo que al dar la vuelta en el camión vi al lado de la Plaza de Toros todos los puestos que tenían la máscara del Místico y el siguiente gol que hice todo el estadio se puso la máscara”, contó el exjugador de La Máquina.

