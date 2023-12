Jaime Ordiales cuestiona la gestión de Juan Reynoso en Cruz Azul: "Se sentía el dueño"

Jaime Ordiales formó parte de Cruz Azul en la época cuando el club contaba con Juan Reynoso como entrenador del equipo que salió campeón del Clausura 2021, pero con el paso del tiempo la relación entre ambos fue desgastándose poco a poco.

“Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y en ese momento, pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares", comentó Ordiales en entrevista para el diario AS.

Además, el exdirector deportivo expuso la actitud que Juan Reynoso tuvo durante su paso como entrenador de Cruz Azul, llegando a calificarla en no ser la adecuada.

“No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión nunca he sido dueño del equipo, siempre ha habido un dueño encima de mí y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente", sentenció.

A pesar de que Reynoso se encargó de romper la sequía de 22 años sin que La Máquina consiguiera un título de la Liga MX para el Apertura 2022, el técnico peruano dejaría el banquillo de Cruz Azul, siendo en aquel entonces el uruguayo Diego Aguirre su reemplazo.

