Juan Escobar, con futuro en el aire por discusión

Sí hubo diferencias y su futuro no está seguro: Juan Escobar y Martín Anselmi tuvieron un altercado por el partido amistoso ante Querétaro, pues el defensa paraguayo reclamó que no jugara como titular y el entrenador le respondió. Nunca estuvieron cerca de los golpes, pero sí fue discusión airada que se prolongó tras el juego. Hoy, no está seguro el lugar del paraguayo en La Máquina.

Anselmi decidió no ocupar a Escobar de inicio en la zaga, lo que indica que será la tónica para el torneo que está a punto de arrancar, por lo que el paraguayo no se guardó la molestia. Se lo dijo al director técnico y discutieron; el cuerpo técnico y el director deportivo, Iván Alonso, tomaron el evento como indisciplina del futbolista.

El evento que se suscitó desde el sábado anterior, se había mantenido en la intimidad del equipo hasta que se filtró a medios de comunicación. Incluso, Juan publicó después en redes sociales un desmentido de lo asegurado.

Ahora, el cuerpo técnico valora junto a Alonso y la directiva del club, encabezada por Víctor Velázquez, si Escobar se mantiene en el plantel. Hay posturas encontradas, pues por un lado se quiere dar un ejemplo de disciplina y por otro se entiende que el paraguayo ha sido pilar de La Máquina, incluso en La Novena, por lo que es respetado y apreciado en el equipo y no quieren desprenderse de un histórico que tiene rendimiento aún. La decisión no está tomada.

Por ahora no existen ofertas por el paraguayo que tiene contrato con los cementeros hasta 2025 ni se está buscando aún salidas, pues primero se tiene que definir si definitivamente se le quiere cortar o se puede buscar arreglar la situación para un jugador que fue clave en el último título de Cruz Azul y que desde 2019 ha respondido en la cancha sin dar muestras de indisciplina en su estadía en La Noria.

