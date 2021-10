Nacho Rivero: 'El principal objetivo, calificar entre los primeros cuatro'

Previo al duelo ante Tigres, Ignacio Rivero se sinceró al mencionar que el hecho de quedar fuera de otras competencias tiene a Cruz Azul cien por ciento enfocado en el Apertura 2021 donde adoran todavía con clasificar de manera directa a la Liguilla.

“Ahora ya que la cabeza está de lleno en este torneo, el objetivo principal es estar dentro de los cuatro, el sábado tenemos un partido importante, nos encontramos cerca de la clasificación directa con un partido menos, que eso no es un detalle menor”, dijo Rivero en conferencia de prensa.

“El equipo está bien, venimos creciendo día tras día, se ha visto en los últimos partidos, el objetivo es claro que es quedar entre los cuatro primeros", añadió.

La recta final comenzará para los cementeros antes un complicado equipo de Tigres y lo que es peor, no podrá contar con los seleccionados sudamericanos, no obstante, el uruguayo aseguró que no hay pretextos para no dar una buena actuación en casa.

“Como lo ha dicho el profe en varias oportunidades, no es excusa (no tener plantel completo) para nosotros, hemos afrontado este torneo como se pudo, con ciertas adversidades como selección, lesiones, pero hay que adaptarse a esas situaciones, hay un equipo muy bueno, que los chicos que estén por llegar lo hagan en las mejores condiciones, después el que tendrá la última palabra será el profe”, sentenció.