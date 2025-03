Rafael Baca gana demanda a Cruz Azul ante el TAS a casi dos años de su salida

Rafael Baca fue parte de aquel plantel que hizo historia con La Máquina al romper la sequía de títulos y levantar ‘La Novena’, sin embargo, el futbolista mexicano no salió en los mejores términos de Cruz Azul y esto lo obligó a recurrir a instancias legales que casi dos años después le dan la razón.

A través de sus redes sociales, Rafael Baca compartió un video donde aseguraba que la disputa legal que tuvo con Cruz Azul desde junio del año 2023 llegó a su fin y que ahora que el TAS falló a su favor, por fin puede poner fin a su etapa con La Máquina.

A pesar de la disputa legal que tuvo en contra del club, Rafael Baca parece que decidió dejar todo atrás y agradeció a Cruz Azul por todo el tiempo que pasó en la institución y tampoco se olvidó de la afición,

Gracias por todos los años, los títulos y cada momento.



— RBjr (@RafaBacaJr) March 12, 2025

“Un proceso legal ante el TAS me impidió emitir un comunicado oficial, no me queda más que agradecer a Cruz Azul y a sus socios, colaboradores, compañeros, cuerpo técnico y a la afición”.

¿Por qué Rafael Baca demandó a Cruz Azul ante el TAS?

A pesar de que Rafael Baca no dio detalles sobre su disputa legal con Cruz Azul, se sabe que esta comenzó debido a que en 2023 La Máquina decidió terminar su relación laboral de manera uniletaral aún cuando al futbolista le restaba seis meses más de contrato y por eso tuvo que recurrir al TAS como última instancia.

