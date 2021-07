Reynoso sobre el Campeón de Campeones: 'No nos sentimos favoritos'

Los reflectores acompañan a Cruz Azul luego de conseguir la novena, sin embargo, Juan Reynoso se desmarca de todo ello y asegura que no se siente favorito sobre León para ganar el Campeón de Campeones.

“Esos son clichés que lo ponen ustedes, seriamos favoritos si nosotros jugáramos con 11 y ellos con 10 o 9, no veo favoritismos. Pero lo que sí tengo claro que es que Cruz Azul tiene que jugar para ganarlo, eso lo tenemos que ratificarlo, pero a decir que somos favoritos no, eso es el morbo, para nosotros no somos favoritos, pero sí somos un equipo que siempre debe de ganar”, aseguró Reynoso en conferencia de prensa.

A pesar de ello, el timonel peruano reconoció que levantar el título de campeón de campeones será una gran motivación para un equipo que busca ganarlo todo en el semestre.

“Como motivación es muy bueno, hubiéramos preferido que esto se diera en la fecha 3 o 5 con mayor rodaje y plantel completo, no es pretexto, estamos con bajas pero ya sabíamos las reglas y gracias a Dios pudimos recuperar a Yoshi y Cabeza”, apuntó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:CRUZ AZUL: ORBELÍN PINEDA, ENFOCADO EN SUS SEIS MESES RESTANTES CON LA MÁQUINA