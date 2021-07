Robert Dante Siboldi: 'No tendría ningún inconveniente en regresar a Cruz Azul'

Robert Dante Siboldi tuvo un regular paso por la Máquina y aunque el título de Liga MX se le negó, su mandato fue reconocido por la comunidad azul; sin embargo su salida fue un tanto repentina y sorprendente, aunque pese a esto, el estratega dice no tener problemas en volver en un futuro a la Noria.

“Yo creo que hice un buen trabajo, no se concretó con el título, porque no había margen para más nada para salir campeón, pero creo que dentro de todo se hizo muy buen trabajo y no tengo ningún inconveniente para en algún momento regresar a Cruz Azul, pero quiero dejar en claro que en este momento mi cabeza, en cuerpo y alma metido en sacar resultados para Xolos y para Tijuana”, indicó el estratega en entrevista con ESPN.

Además, Siboldi explicó su decisión de hacerse a un lado del proyecto celeste, asegurando que sus ideas eran distintas a las de la nueva dirigencia azul.

“Quiero mucho a la institución, por todo lo que me ha dado a mí, ahí me formé como entrenador y yo siempre dije que, si era el problema, me hacía a un costado, fue así, no quizás por el resultado porque teníamos una competencia inmediata que pensábamos seguir, por el tema de la Concacaf, y después se dieron varios aspectos que no los compartí y si estas en un lugar donde no compartes ideas, lo mejor es dar un paso al costado y dejar la directiva encuentre un entrenador nuevo”, apuntó el DT de Xolos.

