Romo sobre el Clásico Joven: 'Está lejos de ser el juego más importante para Cruz Azul'

El Clásico Joven es uno de los partidos más esperados de la temporada, sin embargo, para Luis Romo, jugador de Cruz Azul, enfrentar a las Águilas no tiene nada de especial, por lo que pondera los puntos y el buen funcionamiento.

“Está muy lejos de ser para nosotros el partido más importante del torneo, por el tema de ausencias lo más importante es llegar a Liguilla o Repechaje con equipo completo, vamos a ser un equipo que se va recuperando, tal vez este domingo no tengamos el nivel del torneo pasado, pero entre más tiempo juntos mejor vamos a estar, esperamos llegar bien como un equipo con mucho rodaje y con mucha banca que es lo que nos dio el torneo pasado”, aseguró Romo.

“Siempre duermo bien y tranquilo sea el equipo que sea, dormí bien el día previo a la Final, el día previo de mi debut en selección. El rival es un obstáculo más, es verdad que tiene ingredientes que hacen más lindo el partido, pero me gusta ganarles a todos y este es un partido más en mi carrera y espero un buen resultado por lo que significa el resultado y no por el rival “, agregó.

Los celestes aspiran con meterse entre los cuatro mejores clasificados, no obstante, un mal resultado el fin de semana podría acercarlos al repechaje, aunque el centrocampista celeste dejó en claro que lo más importante no es la forma en la que se califica sino la forma en que se compite en la Liguilla.

“Yo siempre espero lo mejor, el hecho del repechaje para el rendimiento que hemos tenido no es algo que esté muy lejos , soy autocritico y no hemos tenido el mejor torneo , pero debemos estar entre los cuatro y en caso de no hacerlo no te desmotiva porque siempre tienes oportunidad de reivindicarte y todos sabemos que lo más importante no es cómo calificas, importa más como estés ahí, la verdad me motiva jugar cada Ochoa días y ver a este equipo más unido y eso nos va a dar el máximo de nuestro nivel”, finalizó Romo.

