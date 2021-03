Romo sobre el Pumas vs Cruz Azul del torneo pasado: 'No ganaremos con pararnos en la cancha'

Cruz Azul está en busca de su octava victoria, pero enfrente tendrá a Pumas, equipo que sin duda le trae malos recuerdos a La Máquina. Sin embargo, Luis Romo no tiene ningún rencor hacia la universitarios y asegura que los felinos son solamente un obstáculo más en su carrera por el título.

“El rival que viene enfrente (Pumas), es sólo un objetivo más, lo que pasó en la Semifinal está en el pasado, ahora debemos concentrarnos y tener esa conciencia de que somos un gran equipo, pero que todo depende de lo que hagamos y dejemos de hacer”, explicó

Aunque la eliminación a manos de los auriazules ya no pesa en el seno celeste, el sinaloense reconoció que la enseñanza de aquel partido será puesta en práctica este domingo.

“La lección es que si no salimos con la actitud debida o si creemos que vamos a ganar solamente con pararnos en la cancha y que así vamos a cumplir los objetivos, cualquier equipo nos va a dar la vuelta. Pumas es un rival importante, pero siempre el rival más importante es uno mismo, si no trabajas fuerte y dejas de hacer lo que venías haciendo probablemente te van a ganar, nuestro objetivo es ganar y no dejar de hacer lo que nos está dando resultados. Lo que debemos analizar es lo que dejamos de hacer contra Pumas, creo que está muy claro y este domingo lo vamos a revertir”, agregó.

Por último, rechazó que todo lo dicho tras la eliminación lo afectara emocionalmente.

“Me lastimó el resultado, me lastimó echar a perder un torneo así, de ahí en fuera lo que se diga afuera no, soy del tipo de jugador que toma de buena manera los comentarios, porque si hubiéramos sido campeones hablarían maravillas de nosotros, pero cuando no hiciste las cosas bien tienes que aceptar que fallaste", apuntó.

