Santi Giménez: 'Estamos muy ilusionados, este puede ser el torneo indicado'

Santiago Giménez habló sobre Pachuca, rival que enfrentará Cruz Azul en las Semifinales del Guard1anes 2021. El jugador de 20 años desconoció los antecedentes que hay entre los Tuzos y la Máquina, luego de la Final que disputaron en el Invierno 1999, pero aseguró que el pasado entre estas escuadras no los intimida.

"Recién me entero de lo de Pachuca contra Cruz Azul en el 99, no me habían dicho nada de eso. La única manera de manejarlo es ser fuerte internamente, nosotros mismos con la afición y con nuestras familias, no pensar tanto en lo que viene pasando, ni en lo que hay afuera. Estamos muy concentrados, muy metidos y muy ilusionados en que este puede ser el torneo indicado”, declaró.

"Pachuca fue de los equipos que mejor cerró el torneo, sabemos de su jerarquía, tienen un plantel bastante bueno. Contra Chivas y América se les vio mucha garra, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hemos tenido un buen torneo, no tenemos que cambiar muchas cosas. Será un partido muy lindo y vamos a disfrutarlo", agregó Giménez.

Después de haber remontando ante Toluca en los Cuartos de Final, el 'Bebote' comentó que la forma en la que terminaron con los Diablos fortaleció al equipo para jugar la siguiente fase del torneo de la mejor manera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:LIGUILLA GUARDIANES 2021: FECHAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES

"Estamos fortalecidos, gracias a Dios pudimos quedar líderes, era nuestro primer objetivo y lo cumplimos. Sabemos que la Liguilla es un torneo distinto. Nos tocó perder en la Ida ante Toluca, pero pudimos remontar. Esos resultados, y de la forma en la que se hizo, te deja mucho ánimo y con mucha confianza para todo lo que viene", señaló.