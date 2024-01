Santiago Giménez vive su segunda temporada en Europa como jugador del Feyenoord, pero eso no impide que siga apoyando al equipo de sus amores: Cruz Azul.

El joven delantero mexicano confesó que, pese al cambio de horario, hace lo posible por ver los partidos de La Máquina, incluso aunque eso implique desvelarse.

“Sí, a veces sí me quedo despierto, más cuando es después de un partido que sé que no voy a entrenar al día siguiente; me desvelo para verlos (partidos) y espero que les vaya bien", dijo en entrevista para FOX Sports.

Además, Giménez aprovechó el momento para desearle éxito a los celestes para el Clausura 2024, ya que considera que "se reforzaron bien" y espera que puedan tener un gran torneo.

"Se reforzaron bastante bien y creo que desde antes ya teníamos un plantel bastante completo, y espero que este torneo sea el golpe de autoridad de Cruz Azul de decir: ‘acá estamos’”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: AMAURY VERGARA LE CIERRA LA PUERTA A LOS NATURALIZADOS EN CHIVAS: "BUSCAREMOS EL TALENTO DONDE ESTÉ"