Siboldi: 'Respeto la opinión del Piojo, pero mi perfil no busca calentar partidos'

Robert Dante Siboldi, director técnico de Cruz Azul, se mostró sereno luego de los comentarios de Miguel Herrera recordando que la Máquina no ha logrado salir campeón mientras él se encuentra al mando de las Águilas.

El estratega cementero dijo respetar la postura del Piojo, aunque asegura no es su estilo causar polémica respecto a otros equipos.

“Es muy respetable las opiniones de las demás personas y se les respeta. Si estoy de acuerdo o no, es un tema mío porque mi perfil no busca pleitos o calentar partidos. En el caso del 'Piojo', tiene razón, porque estando él, no hemos salido campeones”, indicó Robert Dante en conferencia de prensa.

“Trabajamos en el día a día con humildad, la base de eso es el trabajo. Se puede decir lo que quieran y es respetable. Lo otro es suponer cosas y a mí no me gusta suponer. Nosotros trabajamos sobre lo concreto y buscamos las herramientas para tener los tres puntos y dar un buen espectáculo”, expuso.

