Ricardo Ferretti, aclaró la situación en torno a Willer Ditta, aseguró que todo está en orden y que el jugador colombiano está resolviendo los temas relacionados con su visa de trabajo.

“Hasta dónde yo se todo está en orden, no hay ningún problema. Hoy el jugador tuvo que atender ciertos trámites para ser tomado en cuenta como cualquier integrante del equipo”, mencionó Ferretti en conferencia de prensa.

Y es que el Presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, mencionó en medios argentinos que el pase del defensa no está cerrado, por lo tanto no puede jugar en otro equipo.

Por otra parte, el estratega celeste mencionó que van de menos a más y que actualmente están en una etapa de transición y conjunción por la llegada de jugadores nuevos.

Además confesó que no han dado los resultados que la afición merece, seguirán trabajando arduamente para cambiar la situación.

“Poco a poco vamos a alcanzar el lugar que pretendemos, pero nuestra situación no es pedir paciencia. La afición está en su derecho de exigir y nosotros simplemente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos, eso se tiene que dar lo más antes posible para alcanzar el objetivo de estar en la liguilla", señaló.

