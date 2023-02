Uriel Antuna sobre su no fichaje con el Panathinaikos: "Frustración porque yo quiero estar en el futbol europeo"

Uriel Antuna, quien llegó a Cruz Azul procedente de las Chivas Rayadas de Guadalajara, fue convocado por Gerardo Martino para ser parte de la Selección que disputó el Mundial de Qatar 2022, algo que para Antuna podría haber sido la puerta para volver al futbol europeo.

Cuando Uriel regreso al futbol mexicano el Panathinaikos ofertó por el extremo mexicano, pero las pretenciones económicas del conjunto celeste y lo que pretendía pagar el equipo griego nunca fueron del agrado de Cruz Azul, por lo que Antuna se quedó en México.

Ante esto Uriel ha confesado que si hubo molestia y frustración de su parte por no haberse podido ir a Grecia al principio del mercado invernal.

"No sé si sea impotencia, pero sí fue un poco de frustración porque yo había estado luchando para estar en el futbol europeo y sigo trabajando para ello. No se concretó, pero sigo trabajando para estar en el máximo nivel, para rendir en mi club porque sé que rindiendo aquí me va a ver alguien más", confesó para TUDN.

Antuna espera poder conseguir la décima con Cruz Azul antes de poder irse en el próximo mercado de verano.

