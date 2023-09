Guillermo "Wendy" Mendizábal, ex director deportivo de Cruz Azul, expresó su desaprobación con la actitud del defensa Carlos Salcedo tras la derrota del equipo ante Querétaro en la fecha nueve del torneo Apertura 2023.

Mendizábal cuestionó tanto la decisión de fichar a Salcedo como su comportamiento posterior al partido ya que afirmó que Salcedo no debería haber sido contratado por Cruz Azul debido a su historial personal y profesional.

Señaló que, a lo largo de su carrera, Salcedo ha estado involucrado en una serie de incidentes y ha mostrado una actitud poco profesional, incluso hablando negativamente de su familia y hermanos desde una edad temprana.

"No lo habría traído a Cruz Azul, esto es lo primero, porque sabemos que es un buen jugador, aunque en los últimos tiempos no le ha ido nada bien, estuvo seleccionado, pero que al final creo que mucho tiene que ver su manera de manejarse, no me parece que sea un buen profesional, lo escuché desde muy joven hablando muy mal de su familia, hasta de sus hermanos, entonces una persona así ya no me interesaría mucho haberlo contratado y al final en lo deportivo en los últimos tiempos no le ha ido muy bien", señaló el "Wendy" en entrevista con AS.

En referencia a la fiesta de cumpleaños de Salcedo después de la derrota, Mendizábal calificó su comportamiento como poco profesional, independientemente de la celebración. Argumentó que los futbolistas profesionales deben entender que su profesión les exige un nivel de compromiso y responsabilidad mucho más alto, y que no pueden permitirse ciertos lujos, como festejar después de una derrota importante.

