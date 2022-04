Pachuca, más líder que nunca. Los dirigidos por Guillermo Almada continúan con paso firme su camino rumbo a la Liguilla y ante unos tristes Bravos de Juárez, sumaron tres puntos más para mantenerse en la cima de la tabla con 32 puntos.

Los Tuzos abrieron el marcador por conducto de Nicolás Ibáñez. El delantero argentino llegó puntual a la cita para sellar el pase de Kevin Álvarez, quien desde la banda mandó la esférica al corazón del área.

Con un remate de cabeza, Ibáñez consiguió su gol número nueve en el Clausura 2022, con lo cual, mantiene viva la lucha por el campeonato de goleo.

No obstante, los hidalguenses no se fueron el blanco, Juárez respondió con un disparo desde fuera del área de Flavio Santos, quien registró su primer tanto en el torneo. La eufórica celebración no contagió al banquillo, pues Ricardo Ferretti observó impasible el empate de su equipo, en lo que parecía la premonición de una nueva derrota.

Y así fue, Bryan González fue profeta en su tierra. El canterano de los Tuzos del Pachuca, originario de Ciudad Juárez se hizo presente en el marcador con un remate en el área para el sellar el marcador de 1-2.

Con este resultado, los dirigidos por Ricardo Ferretti se hunden en la tabla de posiciones con apenas 8 unidades y todo indica que nada los salvará de la millonaria multa.

Mientras que, los Tuzos ya tienen asegurada su participación en la siguiente fase. El siguiente partido se enfrentarán al Puebla de Nicolás Larcamón.

