Pumas: Olímpico Universitario reabrirá sus puertas al público después de más de un año y medio

Por fin llegó el día: Pumas en la Liga MX volverá a jugar con gente en su estadio. Será este mediodía cuando no sólo reciban a Juárez, sino también a los miles de aficionados que desde el 6 de marzo del año pasado (cuando recibieron al América en la J9 del Clau. 20) no han podido poner un pie en el Estadio Olímpico Universitario a causa de la pandemia por covid-19.

Y sí, será el reencuentro de los felinos con su gente, pero también será el momento de que varios integrantes del plantel auriazul hagan realidad el sueño de por primera vez jugar con afición en su casa, y tal es el caso del canterano Erik Lira, quien debutó hace un año y apenas este domingo conocerá lo que es tener fanáticos en CU.

"Ya lo necesito (jugar con gente en CU). Es un sueño que todavía no he podido lograr, yo se lo he dicho a los jugadores, que el día que haya gente en CU no me regañen porque me va a dar muchos nervios hasta cantar el himno.

"Para mí es un sueño que espero con muchas ansias y que mi familia pueda estar en las gradas también lo espero muchísimo", dijo a RÉCORD en septiembre pasado, el mediocampista quien no podía ocultar la emoción que le causa.

Y aunque la situación de la pandemia parece estar mejorando, Erik Lira invitó a la que él considera la mejor afición del futbol mexicano, a seguirse cuidando para no recaer y vuelvan a cerrarse las puertas de los estadios.

"Hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia. Todos esperamos con ansias a la gente en las gradas, todos que CU se haga pesar, todos queremos buenos resultados y yo creo que la mejor afición de México es la de Pumas y los espero con muchísimas ansias, todos queremos lo mejor para el club, los entendemos perfecto, no nos molesta en lo absoluto que nos lluevan un poco de críticas, al contrario, lo tomamos de la mejor manera y al menos yo los entiendo perfectamente", señaló.

