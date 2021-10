Pumas: La Rebel estará presente ante Juárez en el Universitario

La Rebel sí estará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, pero no lo hará como siempre, pues se adaptarán a la nueva normalidad que se vive por la pandemia, por lo que el color en CU deberá esperar.

Y es que después de poco más de un año y medio, la casa de los Pumas se abrirá para su gente en un partido de la Liga MX, y la duda se despejó, pues luego de que hubiera desacuerdos con la directiva universitaria, la barra auriazul sí estará presente el domingo en el partido ante Juárez.

RÉCORD pudo saber que la 'banda del pebetero' ocupará el lugar de siempre en el Olímpico, pero no lo hará igual que antes. Esta vez y para cumplir con las medidas sanitarias, los integrantes de La Rebel entrarán de manera individual y no en grupo, respetarán la distancia establecida y tampoco ingresarán trapos como lo hacían en el pasado, e incluso no tienen considerado cantar, brincar y ver juntos de pie todo el partido como lo hacían antes.

Todo lo anterior fue parte del compromiso que hizo el grupo de animación ante el regreso de la gente a Ciudad Universitaria, que es el último estadio de la Liga MX que tendrá afición en la tribuna, pues los demás abrieron sus puertas desde hace meses.

La mayoría de los integrantes de La Rebel adquirieron sus boletos para el partido del domingo, de manera individual y por sus propios medios.

