Querétaro vs. FC Juárez: A evitar ser el último lugar general del Clausura 2022

Querétaro y FC Juárez se enfrentan en la última fecha del Clausura 2022. Ambos equipos ya están matemáticamente eliminados de la competencia y solo pelearán para evitar terminar en el sótano de la tabla.

El de esta tarde en La Corregidora será un encuentro desolado, pues dicho inmueble aún está vetado por los hechos de violencia ocurridos a mitad de torneo, por lo que no habrá asistentes para ver a dos equipos que ya no aspiran a clasificar y su única motivación es no ser el último lugar.

Los Gallos llegan a este compromiso con 14 unidades y marchan en el lugar 17 de la competencia, por lo que solo les basta conseguir los tres puntos para mantenerse en dicha posición. El conjunto queretano tuvo un torneo para el olvido, pues el incidente en su cancha de la Jornada 9 los marcó y ahora tendrán tiempo para replantear y darle la vuelta a la página la siguiente campaña.

Por su parte, el cuadro fronterizo está en el deshonorable puesto 18 con solo 11 puntos, y para salir de ahí tiene que vencer a los emplumados por diferencia de ocho goles, algo que luce imposible y todo apunta que será el sotanero de este torneo.

