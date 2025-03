Mundial de Clubes 2025: ¿Por qué FIFA excluyó a León y no a Pachuca?

¿Por qué León y no Pachuca? La multipropiedad dejó fuera a León del Mundial de Clubes, luego de que la FIFA determinó que no podían estar dos equipos del mismo grupo y el que se quedará en la competencia será el Pachuca.

En un comunicado, la FIFA dio a conocer que León fue el equipo que quedó fuera y esto se basó en el reglamento de la competencia, tomando en cuenta la clasificación.

León quedó fuera | MEXSPORT

Art. 10.4: “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club” se lee en el reglamento.

Con esto, entendemos que la decisión pasa por la FIFA, pues ellos son quienes determinan al equipo que se queda fuera de la competencia y en este caso fue la Fiera.

Pachuca seguirá en el torneo | MEXSPORT

Desde hace meses se sabía qué si la FIFA determinaba que no podían estar los dos equipos, León sería el equipo sacrificado en este sentido, esto a pesar del buen momento que viven y de la inversión multimillonaria que realizaron en este semestre.

¿QUIÉN VA AL MUNDIAL?

A todo esto, no se sabe quién será el equipo que tome el lugar de León en el Mundial de Clubes, pues se basarían en el Ranking de la CONCACAF que comparte la FIFA, aunque podrían existir excepciones en este sentido, entendiendo que la decisión final es de la FIFA.

