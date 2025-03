Eduardo Berizzo lanza ‘dardo’ a la FMF por el nulo apoyo a León ante la situación del Mundial de Clubes

León no solo perdió su lugar en el Mundial de Clubes, sino que ahora pasa por una de sus peores crisis en el presente torneo. La Fiera perdió ante Pumas y sumó su tercera derrota consecutiva, después de estar invictos en el Clausura 2025 por 10 jornadas.

En conferencia de prensa, el entrenador del equipo Esmeralda, Eduardo Berizzo, fue crítico y habló del mal momento que vive su equipo, sin embargo, también se tomó un tiempo para lanzar un dardo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Me parece que la FMF debería respaldar muchísimo más al equipo clasificado, que somos nosotros, no pensar en ningún sustituto. Me gustaría escuchar a la Federación defendernos como lo hizo el presidente de la Concacaf y es curioso que no haya sucedido”, comentó ‘Toto’ después del juego ante Universidad Nacional.

De igual forma, Berizzo se tomó el tiempo de lanzar un dardo al hombre que interinamente tiene las riendas de la Federación, Mikel Arriola. "Me hubiera gustado que el presidente de la FMF defendiera a sus equipos clasificados al Mundial y no imaginé quién puede reemplazar a León.”

Molesto con América

De igual forma, el entrenador argentino se mostró molesto por el posible partido entre América y LAFC; que le puede dar el boleto al ‘Mundialito’ a cualquiera de los dos equipos.

“Y como bien dijo Andrés Guardado, los sustitutos que levantan la mano para jugar partidos y ocupar el lugar de otro equipo, me parece un gesto de una bajeza interesante. Confío en que el TAS revise lo que se ha decidido y nos devuelva el derecho a ir al Mundial”, concluyó Berizzo.

