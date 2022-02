Fede Martínez sobre el partido vs Pumas: ‘La altura es un tema psicológico’

Fede Martínez, nuevo jugador del León, habló sobre el partido en que se enfrentarán a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario donde aseguró que la altura de la Ciudad de México no influye en el rendimiento, si no que es un tema más mental.

Además, destacó que ya se acostumbró a la altura que hay en Guanajuato. “Ya estoy totalmente adaptado. Me siento muy bien, la altura no me ha afectado acá, por lo menos lo que he jugado en León, por lo que entiendo en Ciudad de México hay mucha más altura, espero que no influya”, dijo Fede.

“Lo de la altura es un tema psicológico, si nos metemos mucho en la cabeza nos va a jugar en contra. Nosotros tenemos que ir y jugar un partido complicado, ellos van a estar en su casa y van a dar lo mejor de ellos”, añadió.

Por último, Martínez habló sobre la complicada agenda que se viene para los Panzas Verdes, pues tienen siete juegos en 20 días.

“Va a ser una seguidilla de partidos muy importantes, pero hay un plantel muy amplio, de mucho nivel, de mucha categoría. A los que les toca juagar, a los que no, estamos tranquilos con eso, sabemos que se va a venir un desgaste muy grande y lo vamos a ir tomando partido a partido”, finalizó.

Pumas recibirá al León el domingo al medio día, donde ambos equipos buscan sumar de tres para poder ascender de sus posciones en la tabla.

Los Universitarios ocupan el lugar siete con seis puntos, mientras que La Fiera está en la posición 11 con cinco unidades.

