Beñat San José tras la derrota vs Tigres: 'El penal ha marcado el partido'

Luego de haber perdido 4-3 con Tigres, Beñat San José, técnico de Mazatlán, no quiso hablar del arbitraje, pero sí recalcó que el penalti que el silbante Fernando Hernández marcó a favor de los felinos, perjudicó a su equipo, ya que habrían quedado empatados y la pena máxima le dio el triunfo a la UANL.

“Nos vamos frustrados, ellos quitando el penal hicieron tres goles. El penal ha marcado el partido claramente, nosotros hemos hecho un esfuerzo impresionante remontar dos goles en esta cancha es muy difícil, queríamos mejorar y hoy se ha visto esta mejora y cuando mejor estábamos vino el penal que en nuestra opinión no es penal y no lo checaron en el VAR. Del arbitraje por favor no me pregunten porque no puedo hablar para no tener consecuencias.

“Mis jugadores están muy frustrados, tienen una impotencia tremenda, hay una sensación de que cuando conseguimos algo siempre tenemos un castigo bastante severo que ayuda de una forma muy clara al rival como en este caso es un penal que en nuestra opinión todavía no sabemos qué ha habido ahí y es. Mucho castigo, y con todo y todo hemos metido el tercero”, dijo.

Y a pesar de la derrota, el entrenador español expresó la satisfacción que le dejó el desempeño de sus jugadores

Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Ellos (Tigres) son un equipo letal, jugadores tremendamente difícil y con todo nosotros metimos tres goles y merecimos en nuestra opinión salir con un punto, pero tres penaltis en tres partidos es un castigo que cualquier equipo del mundo tendría muy difícil conseguir puntos de esa manera, pero ahí vamos”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NICOLÁS LARCAMÓN: 'NO PIENSO EN OTRA COSA QUE NO SEAN MIS OBLIGACIONES'