Ismael Rescalvo tras derrota ante Cruz Azul: "Difícil cuando juegas con uno menos"

Ismael Rescalvo, director técnico de Mazatlán, argumentó que Cruz Azul fue un gran rival, y el partido fue bastante complejo luego de la expulsión de Joaquín Esquivel.

“Hay un rival qué juega también y que quiere ganar. Dentro del desarrollo del partido de hoy, hemos tenido un partido complejo. El equipo ha tenido casta, reacción. A pesar de que hemos tenido ocasiones de gol”, declaró.

Además dijo que a pesar de la derrota, el equipo jugó bien, tuvieron oportunidad de gol, pero no pudieron concretarlo.

“Los dos primeros partidos me dejaron muy tranquilo por cómo compitió el equipo. El partido de hoy es difícil analizarlo cuando juegas con un jugador menos por 60 minutos fuera de casa. Hemos tenido dos faltas, un palo, un tiro de peligro. Hoy el equipo respondió, sobre todo en el segundo tiempo”, argumentó.





A pesar de que Mazatlán no ha comenzado bien el torneo, el estratega del conjunto no le preocupa pues, recordó que en la pasada competencia ganaron su primer partido en la fecha cinco y lograron entrar a Play in.

“A mí me preocupa ganar el martes. El año pasado ganamos nuestro primer partido en la jornada cinco”, finalizó.

