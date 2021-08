Mazatlán FC, a aprovechar las bajas del Atlético de San Luis para sumar de local

El Mazatlán FC recibe la visita del Atlético San Luis, y Marcelo Méndez, técnico de la escuadra potosina reconoció que la visita a la Perla del Pacífico no será sencilla, y aunque tendrá que hacer ajustes por las cuatro bajas (Damián Batallini, Efraín Orona, Vladimir Moragrega y Jaír Díaz) que tiene su equipo, se dijo convencido de poder llevarse los tres puntos.

“Mazatlán es un equipo durísimo, más allá del clima juega muy bien, esperemos hacer un buen partido y lograr la victoria.

“El equipo está bien, obviamente estamos trabajando en los errores que hemos cometido, pero lo mejor es que el plantel está dispuesto a mejorar y la autocrítica es una de las virtudes de este grupo, saben reconocer cuando fallan y lo mejor es que no se quedan ahí, buscan mejorar en los entrenamientos día con día, y no solo ellos, también nosotros como cuerpo técnico, porque el objetivo es claro, estamos para pelear allá arriba, no abajo", señaló el timonel.

Al margen Jorge Padilla, defensa del Mazatlán FC, reconoció que enfrentar a los potosinos no será nada sencillo; sin embargo, confía en que su equipo sea quien termine llevando los tres puntos, para posteriormente comenzar a pensar en los duelos ante dos grandes del futbol mexicano: América y Pumas.

“Contra San Luis tenemos una gran oportunidad, ellos han tenido un buen torneo, es un equipo nuevo y tienen buenos fichajes y es un equipo muy competitivo, así que será una gran oportunidad. Nosotros tenemos en mente ganar, sabemos que es un equipo difícil, esperemos en nuestro trabajo que vamos a salir victoriosos y después ver los próximos partidos, ante América y Pumas”, dijo el zaguero mazatleco.

