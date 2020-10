Tomás Boy: 'La goleada al San Luis me sorprende, pero no el gran trabajo de mi equipo'

Tomás Boy, técnico del Mazatlán FC, reconoció la sorpresa que le causó la goleada (0-5) con la que venció al Atlético San Luis; sin embargo, quedó satisfecho con el desempeño de sus jugadores.

"Estamos contentos porque hemos podido salir de este obstáculo que fue San Luis, el equipo trabajó bien y aprovechamos un descontrol del adversario y eso nos ayudó bastante. No hay nada que decir, las goleadas a veces son accidentes, estoy contento con el trabajo de mi equipo y no lo puedo demeritar.

"Nunca esperas golear a un adversario como el San Luis porque es un equipo que trabaja duro, que no ha tenido una buena temporada, pero pelea y es duro de superar y la goleada me sorprende, pero no me sorprende cómo mi equipo lo pudo aprovechar", dijo.

Respecto a que ante el cuadro potosino, Mazatlán consiguió el primer triunfo de visita en su historia, el 'Jefe' se sintió contento por ello, aunque sabe que de poco ayudará para que el equipo entre al repechaje.

"Es muy valioso porque el adversario es muy calificado aunque no le hayan salido las cosas bien, siempre hubo posibilidades para que este equipo pudiera mejorar de visitante.

"Pasar a competir a una posible calificación, ya no depende de nosotros, aunque sí la posición si ha mejorado", explicó.

