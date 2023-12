Yostin Valadez quiere hacerse de renombre con Mazatlán en la Liga MX

Mazatlán FC tendrá una peculiar incorporación para el Clausura 2024. Se trata de Yostin Valadez, quien juega como delantero y que ganó el reality show DBUT FC, con lo que fichó con los Cañoneros y podrá tener el privilegio de jugar en Primera División.

"Fue complicado procesar todo. Es algo que siempre he soñado, estoy muy contento y agradecido. me siento orgullosos de demostrarme que si puedo. mientras trabaje por ello sé que las cosas se pueden dar", compartió el jugador en entrevista con Publimetro.

"Antes de esto estaba trabajando en un restaurante, vendíamos tortas", y compartió que previamente realizó pruebas y no quedó en un equipo, por lo que su participación en el programa de televisión le cambió la vida. "Hace 5 meses no tenía ni idea de que esto iba a pasar, tenía una vida normal de mi casa al trabajo. Esto es un sueño, poder vivir de lo que más me gusta que es el futbol".

Valadez señaló que jugó dos años en Tercera División y después estuvo en Segunda con Leones Negros, con quienes tuvo oportunidad de subir en una ocasión al primer equipo en la Liga de Ascenso. "Pero en un equipo de Primera División sí va a ser la primera vez, voy a tener que poner mucho de mi parte para adaptarme lo más rápido posible".

"Voy a trabajar para ganarme la confianza de los jugadores lo más pronto posible", además que reconoció que tendrá que trabajar más que el resto para poder ponerse al nivel del resto de los jugadores, sobre todo en ritmo de juego, "Técnicamente sé que sí puedo competir, sería más competir en lo físico".

"Si se puede renovar con Mazatlán estaría encantadísimo de hacer una carrera y ser un jugador de renombre en Primera división. Ya gané el reality, pero lo que sigue es mantenerse y eso es a base de trabajo", y por último señaló que su sueño es ganarse la titularidad y trabajará para lograrlo.

