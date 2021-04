Aguirre tras aislamiento por acudir a boda: 'Me equivoqué y debo asumir las consecuencias'

Luego de de ser separado del equipo por violar el aislamiento para evitar la propagación del Covid-19, el técnico de Rayados, Javier Aguirre, aceptó su equivocación y aceptó las consecuencias.

A través de un video compartido por el club, el 'Vasco' aceptó que dentro de su compromiso familiar no siguió los lineamientos adecuados para hacer frente a la pandemia.

“Dar la cara en este momento difícil para mí. Circuló hoy una imagen de un evento privado que tuve ayer. La boda de mi segundo hijo, la boda civil en la Ciudad de México. No seguí el protocolo correspondiente, no estuve en el evento gran parte sin cubrebocas.

“Estoy vacunado. Las tres o cuatro personas mayores que estábamos ahí, incluida mi esposa, estamos vacunados, pero aún así no hice las cosas correctas y debo asumir las consecuencias. Me equivoqué, invito a la sociedad a no bajar la guardia", señaló.

Aguirre recordó que en los Rayados cumplen los protocolos de manera escrupulosa y le hizo una invitación a la sociedad para seguir peleando contra la pandemia.

