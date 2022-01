Chelito Delgado previo al Mundial de Clubes: 'Monterrey está cerca del nivel europeo'

César 'Chelito' Delgado 'reforzará' a Rayados como embajador en el Mundial de Clubes 2022 de Emiratos Árabes que se jugará en febrero.

El exdelantero de la Pandilla ve a la actual plantilla de Monterrey con un nivel superlativo en relación a los planteles que en el pasado llegaron a representar al futbol de Concacaf en la justa continental; inclusive ve a estos Rayados en un nivel de equipo europeo.

“Monterrey está cerca del nivel europeo. Tiene jugadores con experiencia y de selección. Es un equipo muy fuerte que puede hacer un gran papel en el torneo”, indicó Chelito en entrevista con FIFA, a lo que Nico Sánchez, excapitán de Monterrey coincidió: “El futbol mexicano está creciendo, y Rayados tiene una plantilla exquisita, la mejor del país".

Y el mismo defensor argentino, que hace apenas unos meses se despidió del futbol profesional, recordó lo que fue enfrentar un torneo del peso de un Mundial de Clubes y tener enfrente a un rival como lo es el Liverpool.

“Fue el mejor momento de mi vida. El secreto es disfrutarlo y no llenarse de presiones”, expresó el referente albiazul. “Esa noche no nos cargamos de responsabilidad. Sabíamos que teníamos al mejor equipo de Europa enfrente, pero también sabíamos que podíamos competir. Nunca sentimos que nos podían pisar. Estuvimos a la par. No nos alcanzó, pero tuvimos al Liverpool de rodillas hasta el final del juego”, .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: PARTIÓ RUMBO AL MUNDIAL DE CLUBES Y LA AFICIÓN DESPIDIÓ AL EQUIPO