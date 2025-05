Demichelis provoca reacción de prensa argentina tras salida de Rayados

La salida de Martín Demichelis de los Rayados de Monterrey hizo eco en Argentina y la prensa no dejó pasar desapercibido la ruptura entre el entrenador y los regiomontanos.

El estratega argentino terminó saliendo de la institución sin convencer a la afición de los regiomontanos desde su llegada y pese a llegar a la Final del Apertura 2024.

Varios medios del país resaltaron su salida y otros más lamentaron la decisión debido a que ya no habrá enfrentamiento ‘Micho’ y su exequipo el River Plate en el Mundial de Clubes 2025.

TyC Sports resaltó la eliminación ante Toluca

TyC Sports le dedicó un extenso posteo en redes sociales donde resalta su salida tras la eliminación ante Toluca en los Cuartos de Final del Clausura 2025 e hizo un breve enfoque sobre sus números con el conjunto regiomontano, sentenciando que el ‘Micho’ no enfrentará a River.

Diario Olé dijo que no habrá fiesta

El Diario Olé apuntó de inmediato que no habrá enfrentamiento entre Demichelis y River Plate: “No Micho, no party. Con el despido de Martín Demichelis como técnico de Monterrey, no habrá encuentro ante River en el Mundial de Clubes”.

TNT Sports Argentina hizo eco

TNT Sports por su parte también le dedicó una ventana donde expresó que finalmente no habrá encuentro ante su exquipo en la justa veraniega a celebrarse en Estados Unidos: “No va más. El Rayados de Monterrey anunció que Martín Demichelis no continuará en su cargo. No habrá reencuentro con River en el Mundial de Clubes”.

