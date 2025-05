Rayados despide a Martín Demichelis tras quedar fuera de Liguilla ante Toluca

La paciencia no dio para más y Rayados de Monterrey tomó la decisión de despedir a Martín Demichelis. El estratega argentino no cumplió con los objetivos en Copa de Campeones de Concacaf ni en Liga MX, por lo que no seguirá en el club.

Lo anterior de acuerdo con información de Multimedios. Esta decisión llegó después de quedar fuera de las Semifinales del Clausura 2025 ante Toluca, que remontó un marcador adverso de 2-3 con un hombre menos este sábado en el Estadio Nemesio Diez.

Demichelis no continuará en el banquillo regio | IMAGO 7

Objetivos no cumplidos y 'vestidor roto' en Rayados de Monterrey

Desde que quedó eliminado en la Concachampions contra Vancouver Whitecaps, comenzaron a circular rumores sobre la destitución de Demichelis. Sin embargo, en todo momento el director deportivo, José Antonio Noriega, respaldó al estratega.

Pero al fracaso en el torneo regional se sumó no clasificar directo a Cuartos de Final y la remontada de Pachuca en el primer partido de Play In. Mientras que este sábado, pese a tener un hombre más, cayó 2-1 contra Toluca, para el empate 3-3 en el global que le dio el boleto a Semifinales a los Diablos Rojos.

La directiva decidió no continuar con Demichelis tras la derrota ante Toluca | IMAGO 7

A ello se suma los problemas al interior del grupo. Aunque públicamente se negaron, los rumores apuntaron que Demichelis no tenía buena relación con los jugadores e incluso se dijo que una discusión con Sergio Canales provocó la herida que dejó al español fuera de actividad por casi un mes.

Los números de Martín Demichelis con Rayados

El argentino llegó al banquillo a mitad del Apertura 2024, en el cual llegó hasta la Final y la perdió contra América. En total, en un torneo y medio, dirigió 40 compromisos, con 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, para una efecividad de 50 por ciento.

Rayados fracasó en ambos torneos este semestre | IMAGO 7