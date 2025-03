Demichelis reconoció que Rayados bajó el ritmo en el segundo tiempo ante Vancouver

Rayados de Monterrey logró salir de Canadá con un empate por la mínima ante Vancouver Whitecaps, en un partido donde los regiomontanos recibieron el gol en la recta final. Ahora, la eliminatoria se definirá en territorio mexicano, aunque no en Monterrey, sino en Torreón, donde los dirigidos por Martín Demichelis buscarán el pase a la siguiente ronda.

En conferencia de prensa posterior al partido, el técnico argentino aseguró que el gol recibido en los últimos minutos no modificará la estrategia para la vuelta. “No, el gol no cambia. Ahora vamos a estar en México, si bien con esta profesión hay que transitarla día a día, después de Cruz Azul tenemos cuatro días y no tenemos viaje, seguramente podamos recuperar bien a todos aquellos jugadores que terminen bien, y dependiendo de lo físico podamos optar por todos los jugadores”, señaló.

Rayados perdió la ventaja | MEXSPORT|

Sobre la ventaja que su equipo perdió en los últimos instantes, Demichelis reconoció que su equipo no hizo un buen segundo tiempo y terminó cediendo el control al rival. “Hablamos en el entretiempo para intentar corregir algunos errores y seguir pensando hacia adelante, no hicimos un buen segundo tiempo, el rival jugó mejor que nosotros, nos llevó a tener que defendernos bajos y el resultado fue justo”, explicó el entrenador.

El estratega también habló sobre el funcionamiento de su equipo y la necesidad de encontrar un equilibrio. “Somos un equipo que tiene contrastes bien marcados, pero está claro que queremos ser el equipo agresivo, intenso. El equipo que reacciona después del gol, empezó a ser el que queremos… tenemos que encontrar un equilibrio para ser un equipo que controle y maneje mejor los partidos, que se sepa defender bien. Hay mucho por crecer”, concluyó.

Demichelis en conferencia | MEXSPORT|

