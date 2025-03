¡Humilde! Sergio Ramos come a las afueras de C.U. con sus compañeros de Rayados

Luego del empate ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, el plantel de Rayados de Monterrey se sentó en una orilla de las afueras del recinto para comerse el lunch, incluido el defensor español, Sergio Ramos.

El español fue el autor del primer tanto en el encuentro, luego de un buen disparo de cabeza que venció al arquero celeste, Kevin Mier. Sin embargo, La Máquina consiguió el empate gracias a Ignacio Rivero.

IMAGO7

Rayados ahora regresará a Monterrey y enfocarse en el duelo de Vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Vancouver Whitecaps, luego del empate 1 a 1 en la Ida.

En Liga MX, Monterrey es el noveno lugar de la tabla con 16 unidades, por lo que Martín Demichelis deberá recomponer en busca de un mejor rumbo en el Clausura 2025, luego de llegar a la final en el torneo pasado.

IMAGO7

Luego de su primera anotación con Rayados como visitante, Sergio Ramos lanzó un mensaje en sus redes sociales, donde destacó que hay cosas por mejorar, pero se queda feliz con su segundo gol con la camiseta de Monterrey.

"Regresamos a casa con un empate y con cosas por mejorar. Contento por mi segundo gol, seguimos trabajando", escribió el defensor español a través de sus redes sociales.

Regresamos a casa con un empate y con cosas por mejorar. Contento por mi segundo gol 🍳, seguimos trabajando.



A draw away from home. We have to keep working and improving. Happy with my second goal 🍳.



¡Vamos, @Rayados! 🔵⚪️ pic.twitter.com/TszqqYTHKX

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2025