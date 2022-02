Javier Aguirre tras eliminación del Mundial de Clubes: 'Es temprano para renunciar'

Los Rayados de Monterrey perdieron por la mínima diferencia ante el Al-Ahly de Egipto, eliminando toda posibilidad de trascender y alcanzar la final del Mundial de Clubes 2022.

Ante esa situación, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa tras la finalización del encuentro y ofreció disculpas a la afición por el resultado obtenido.

"Estamos apenados, una disculpa se le ofrece a la afición. Fue un resultado muy duro, es un fracaso y lo asumimos como tal, asumimos consecuencias", mencionó.

El estratega mexicano aseguró que sí fue un fracaso perder en el primer partido ante el Al-Ahly, sin embargo, destacó que no es tiempo para presentar su renuncia.

"Pienso que es temprano para eso (renunciar), la Liga está ahí, llevamos tres partidos. No es lo que esperábamos, pero me siento fuerte, es un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue, es un equipo que compite. No fue una buena noche, pero no es algo que nos desvíe del camino que llevábamos", añadió.

Después de haber perdido ante el equipo egipcio, ahora Rayados tendrá que jugar el duelo por el quinto lugar, donde irá contra el perdedor del duelo entre Al Jazira y Al Hilal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RODOLFO PIZARRO TRAS DERROTA ANTE AL-AHLY: 'HICIMOS UN MUY MAL PARTIDO'