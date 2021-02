Jesús Gallardo: 'Antes admiraba a Neymar como jugador, ahora ya no'

El jugador de Rayados, Jesús Gallardo aseguró que aunque antes Neymar era su ídolo, eso ha cambiado, pues ahora se inspira en el defensa de Liverpool, Alexander Arnold.

“Antes me encantaba Neymar como jugador y todo, pero ahora no es nada mi estilo, él es mucho más driblador. No es mi posición, es lateral derecho, pero el del Liverpool, Alexander (Trent-Alexander Arnold) la verdad para mí es un excelente jugador, recorre toda la banda, los centros, trato de verlo mucho, de aprenderle”, indicó en entrevista con TUDN.

Asimismo, Gallardo aseguró que trabaja duro en Monterrey para conseguir su sueño de emigrar a Europa en un futuro y tener una carrera exitosa.

“El sueño desde niño para mí, el sueño imposible era estar en primera división, gracias a Dios lo logré, estoy muy feliz en Monterrey de haber logrado mis sueños, pero uno profesionalmente se pone metas y mi meta es estar en Europa, trabajo para ello. No es que me quite el sueño estar allá, me encanta Monterrey, me encantaría tener una carrera muy exitosa aquí en Rayados, seguir ganando títulos, hacer historia aquí, pero la verdad tendría la espinita de tener la experiencia, estar allá", finalizó.

