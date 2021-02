Monterrey: Rogelio Funes Mori respondió a acusaciones de jugar con Covid-19 contra América

Monterrey disputó el partido de la Jornada 2 del Guard1anes 2021 ante el América con algunos jugadores infectados con Covid-19, en total, en la plantilla albiazul se detectaron más de 20 casos.

Uno de los señalados de participar en este juego, contra las Águilas, con conocimiento de su infección de Coronavirus, fue Rogelio Funes Mori, quien respondió a estos señalamientos en conferencia de prensa.

"Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el Coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más y si no tienen pruebas para acusarme", aseguró el atacante.

"¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con Covid contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas, el domingo me levanto, siento que pierdo el gusto, el olfato y me comunico con el doctor y me dice que me haga la prueba, di positivo y me aislé", agregó.

Además, el Mellizo reveló que al equipo lo costará físicamente el duelo ante Pumas de este sábado en el BBVA, como lo fue el juego ante Puebla.

"Tuvimos 15 días sin entrenar normal, el plantel estaba partido, está claro que hicimos lo que pudimos contra Puebla y costó mucho, lo importante es que sacamos un buen resultado y estamos a un partido contra Pumas y quizá no estaremos al cien, nos falta en lo físico", sentenció Funes Mori.

