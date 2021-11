Ponchito González previo al Repechaje: 'Rayados es aspirante al título'

Rayados se ‘matará’ en la cancha del Estadio Azteca para clasificar a la Liguilla. El mediocampista del Monterrey, Alfonso González, admitió que el equipo regiomontano está diseñado para ser uno de los referentes de todo el futbol mexicano, por lo que lucharán para mantenerse con vida en el Apertura 2021.

“Este equipo está para ser protagonista, somos aspirantes al título, confío en esta institución, cuerpo técnico, vamos a encararlo de la mejor manera con mucha responsabilidad y matarnos en la cancha para sacar el partido el fin de semana, es una Final”, declaró en conferencia.

‘Ponchito’ no titubeó en asegurar que en caso de no avanzar a Cuartos de Final debería considerarse un fracaso para la institución albiazul; sin embargo, tienen en mente seguir avanzando en el torneo hasta convertirse en campeones.

“En lo personal que sí (fracaso el no calificar a la Liguilla), este equipo siempre tiene que estar peleando los primeros lugares, hacer un buen papel a lo largo del torneo, pero el formato nos permite poder entrar a la fiesta grande, uno de los objetivos es estar en Liguilla y el otro ganarla”, puntualizó.

Con respecto al juego del domingo en el Estadio Azteca, considera que la ausencia de aficionados por el veto que recibió Cruz Azul por los gritos homofóbicos sí es un factor que le favorece ligeramente a Rayados, aunque sabe que lo verdaderamente importante es lo que acontece en la cancha, más que en las tribunas.

“Al final la gente sí es un factor, siempre juega un papel importante la afición, hay una sensación distinta, pero jugamos once contra once, esperamos un partido difícil. No hay gente, pero están en su cancha y no será fácil”, culminó.

