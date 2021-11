Luis Orozco, hermano del 'Chuletita': 'La idea es retomar la identidad de Cruz Azul'

Tras conseguir el noveno de título de Liga, la maquinaria cementera fue echada andar con la intención de recuperar las extintas Fuerzas Básicas y para ello, la directiva apuesta por la identidad celeste en todos los niveles. Tal es el caso de la Sub 20 que comanda el exjugador celeste Luis ‘Chuleta’ Orozco.

“La idea de la directiva es retomar la identidad, también la tenemos en el primer equipo con Juan Reynoso que es una leyenda. Se está reestructurando todo, estamos Adrián Cortés en la Sub 16, Gabino Velasco en la Sub 18 y yo con la Sub 20, lo que te habla de identidad porque todos somos exjugadores del club”, señaló en charla con RÉCORD.

Cruz Azul desea generar su propio talento para dejar atrás los bombazos que muchas veces redituaron poco al equipo y en su lugar espera tener más elementos como Santiago Giménez, que ya sabe lo que es ser campeón y tiene en sus venas el ADN cruzazulino.

“Se perdió (el orgullo de estar en Cruz Azul), estuvo ausente, pero lo vamos a recuperar. La directiva quiere recuperar esa identidad y nosotros que pasamos por esa buena etapa donde salimos varios jugadores de fuerzas básicas, donde todos querían estar acá, lo estamos trabajando y lo estamos inculcarlo”, explicó.

Luis Orozco tiene la obligación de comandar al equipo Sub 20, el cuál es el último peldaño para llegar al primer equipo y una de sus objetivos es inculcar el hábito de ganar antes de llegar a Primera División.

“Me interesa que ellos se formen como jugadores y como personas, pero me ocupa que sepan ganar, recuerdo en mis tiempos de Fuerzas Básicas, Cruz Azul ganana donde se paraba y eso trato de imponer con mis jugadores“, mencionó.

“Ya lo consiguió el primer equipo (Liga) y lo que les digo es que faltamos nosotros, faltan títulos en categorías inferiores y sobre todo en la 20 que es la categoría previa al primer equipo”, finalizó.

