¿Quién es Julen Lopetegui, el DT que apunta a reemplazar a Martín Demichelis?

¿Quién es Julen Lopetegui? Julen Lopetegui será quien reemplazará a Martín Demichelis en Rayados, pues en RÉCORD, con la información de Carlos Ponce nos pudimos enterar de esta situación.

Es por eso que repasamos la carrera de este director técnico, quien tomará el lugar de uno de los equipos más valiosos del futbol mexicano. Lopetegui es un técnico español de 58 años de edad, quien ha tenido experiencia en nueve equipos, aunque no cuenta con un palmarés muy vistoso.

Inició su carrera en el Rayo Vallecano en el 2003, aunque fue por un periodo muy corto y de ahí pasó al Real Madrid Castilla, estando 38 partidos con las inferiores del equipo. Poco después pudo dar el salto a España, iniciando con la Sub 20, pasando también por Sub 19 y Sub 21. Sus buenos resultados lo llevaron a Portugal, pues en 2014 se convirtió en el entrenador del Porto.

La Selección Española decidió darle la oportunidad de cara al Mundial del 2018 y ahí llegó su momento más polémico, pues decidió firmar con el Real Madrid antes de iniciar la Copa del Mundo y eso lo dejó fuera de su selección. Su mal momento también llegó a los merengues, pues solo estuvo 3 meses y 14 partidos.

Con el Sevilla pudo vivir su mejor etapa con un total de 170 partidos dirigidos, ganando 90, 44 empates y solo 36 derrotas. Después llegó a la Premier League, dirigiendo al Wolverhampton y al West Ham.

NÚMEROS EN SU CARRERA

419 partidos

239 triunfos

91 empates

89 derrotas

Palmarés:

1 Europa League con el Sevilla

1 Campeón Sub 21 de Europa con España

1 Campeón Sub 19 de Europa con España

Estos son los números de Julen Lopetegui, quien tiene una amplia experiencia a nivel de clubes y también con Selección. Además, es un técnico que dirigió a Sergio Ramos, por lo que lo conoce a la perfección.

