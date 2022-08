Rayados: Andrada recibió el alta médica y participará con la Sub 20

Rayados comenzó la semana con una buena noticia. Y es que el guardameta argetino, Esteban Andrada, recibió el alta médica, por lo que su regreso a las canchas puede darse en un par de semanas.

De acuerdo con TUDN, el equipo regiomontano tiene planeado que el sudamericano participe con la Sub 20 para que pueda sumar algunos minutos y vuelva a agarrar ritmo.

Sin embargo, los mismos reportes indicaron que por el momento no se integraría al Primer Equipo, por lo que no participará en el próximo encuentro cuando reciban al León en el Gigante de Acero. No obstante, tiene posibilidades de regresar en la Jornada 8 ante Necaxa.

La última ocasión en la que Esteban Andrada jugó un partido ofical con Rayados fue en el Repechaje ante Atlético San Luis, cuando los regiomontanos cayeron en penales. Durante la pretemporada, el guardameta argentino sufrió una lesión en la rodilla, misma que lo ha alejado por más de un mes de las canchas.

