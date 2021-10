Rayados: Joel Campbell se perderá Final de Concachampions contra América

El delantero de los Rayados Joel Campbell sufrió una lesión en el juego de su selección, Costa Rica, ante El Salvador, que lo marginará aproximadamente mes y medio de las canchas.

Campbell sufrió un esguince grado 3 en el tobillo derecho tras una entrada de Narciso Orellana.

De esta forma el costarricense se perderá el siguiente juego de su combinado nacional así como la Final de la Concachampions ante América y la recta final del Apertura 2021.

"Regresaré", redactó Campbell en sus Twitter, junto a uma imagen del golpe que recibió ante los salvadoreños con una imagen y un mensaje. "Lastimosamente quedé fuera del partido vs Estados Unidos y no viajaré con el equipo... Confió 100% en mis compañeros y estoy seguro que van a sacar un gran resultado. Los tiempos de Dios son perfectos. Regresaré más fuerte, de eso no tengo dudas".

En el Apertura 2021, Campbell tiene 417 minutos repartidos en nueve partidos siendo titular en cuatro compromisos.

