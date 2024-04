'Tano' Ortiz quiere a Messi en el campo para la Vuelta: 'Ojalá pueda estar'

Fernando 'Tano' Ortiz, estratega de Rayados, reconoció su admiración por Lionel Messi, a pesar de que el astro argentino causó baja con el Inter Miami en la ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Ortiz expresó su sentir y lamentó que Messi no pudiera jugar, pero confesó su deseo de que el exdelantero del PSG pueda estar en el cotejo de Vuelta, si bien tiene como prioridad el pase de Monterrey a la siguiente ronda.

"Esperábamos que pudiera jugar, considero que es el mejor jugador de todo el mundo, ojalá pueda estar en la vuelta y disfrutarlo, está en nosotros hacer nuestro trabajo, la serie está todavía muy abierta.

Admiro a Leo y no deja de ser algo que lo sigo observando y admirarlo, me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane. Con el resultado pueda que cambie algo, pero lo importante es lo que hagamos con nuestra gente, si pensamos que la fase está concluida cometeremos un error tremendo", agregó Fernando Ortiz.

