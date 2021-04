Director Deportivo de Necaxa: 'No nos vamos a volver locos con fichajes por inversión extranjera'

Recientemente Necaxa hizo oficial la negociación con un grupo de inversionistas para adquirir un porcentaje del club de la Liga MX propiedad de la familia Tinajero. Tras darse a conocer esta noticia, Santiago San Román, director deportivo de los Rayos aseguró que no se precipitarán con el uso del dinero.

"Desde la parte deportiva, trazamos traer jugadores de un perfil diferente, para una columna vertebral importante. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta alianza histórica para Necaxa y el futbol mexicano; ojalá se concreten los detalles para consolidarse. Auguramos un buen futuro cercano para el club. Pero hay que decirlo, sin duda vamos a armar un plantel competitivo, vendrán mejores cosas, pero no nos vamos a volver locos ni gastar dinero que no tenemos", reveló el directivo en entrevista con ESPN.

San Román también señaló que esta inversión permitirá al club hidrocálido no desprenderse de las figuras como lo han hecho en los últimos años.

"Nos dará estabilidad. De repente te veías obligado a vender un jugador para subsistir, hoy podremos analizarlo con más calma. Por supuesto tendremos una exposición a nivel mundial diferente, en Estados Unidos, en Europa. La experiencia que nos puedan aportar en temas financieros. Ojalá salga todo bien para Necaxa", refirió.

Además, el directivo negó cualquier tipo de cambio en Necaxa, tanto de sede como de nombre o colores por la nueva negociación.

"Muchas veces hay notas donde buscan desinformar. Desde el comunicado viene claro que el nombre no está en riesgo, la sede, la historia no están en riesgo. Todo sigue igual. No podemos controlar los rumores, meses atrás se decía que se vendía a Red Bull y es completamente falso. Es donde de alguna manera molesta porque genera inestabilidad para nuestra afición", sentenció Santiago San Román.

