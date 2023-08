Justino Compeán revela por qué Necaxa fue llevado a Aguascalientes

En 2003 los Rayos del Necaxa cambiaron de sede, dejando el Estadio Azteca en la Ciudad de México para jugar en el Estadio Victoria en Aguascalientes.

A 20 años de la mudanza, y en el marco del centario de la fundación del equipo, Justino Compeán, expresidente del club en ese momento, reveló la razón por la que decidió llevar a los Rayos a tierras hidrocálidas.

Durante una entrevista para Hi! Sports TV, Compeán confesó que Necaxa "se estaba muriendo de soledad", por lo que, en conjunto con Raúl Arias, optaron por hacer un cambio drástico y migrar a Aguascalientes, donde el equipo tenía una filial.

"Cuando me dieron el equipo me dijeron: 'Tienes seis años para ponerlo en punto de equilibrio'. Pero no era fácil cuando no tenías asistencia en el Azteca, no teníamos ingresos, el rating era muy bajo y si el rating es bajo, no tienes patrocinadores de camiseta; se vuelve un circulo vicioso.

¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ IRSE A AGUASCALIENTES? En el marco del Centenario del @ClubNecaxa , Justino Compeán reveló que le pusieron un ULTIMÁTUM cuando tomó la presidencia del club y tomaron la decisión de mudarse porque “se estaban muriendo de soledad”. … pic.twitter.com/Trv4JYB8Ci — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) August 22, 2023

"La idea de ir a Aguascalientes fue de Raúl Arias. Me dijo una frase que se me quedó muy grabada: 'Nos estamos muriendo de soledad'. Teníamos de filial a los Gallos de Aguascalientes, empezamos a ir, la gente nos recibió muy bien y el presidente municipal nos hizo la invitación", explicó.

