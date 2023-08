Querétaro ya no tiene deudas con sus jugadores, asegura Ángel Sosa, director deportivo de los Gallos

Ángel Sosa, director deportivo del Querétaro, confirmó que los Gallos ya no le deben nada a los jugadores de su plantel, luego de que en meses pasados se llegaron a atrasar con sus salarios y los futbolistas amagaron con no acudir a la Leagues Cup si no se ponían a mano con ellos.

“Los chavos están hoy al día. Sí, evidentemente hay una descompensación a nivel económico porque contábamos con la entrada del partido contra América que es 'sold out' (venta total). Ahí a los tumbos, pero lo vamos sacando.

“Querétaro ha sido un equipo que no la ha pasado tan bien y hoy esperamos poder ayudar a este equipo a estabilizar la parte deportiva”, señaló el 'Rambo' en entrevista con WDeportes.

De paso, Sosa aclaró que el dinero que ganaron luego su destacada actuación en la Leagues Cup, en la que calificaron hasta los Cuartos de Final, lo podrán ver hasta dentro de unos meses, pues no se los depositan de inmediato.

“Esa pago que se ganó llega algunos meses posteriores, no es que con esa lana que se ganó se le pagó a los chavos”, puntualizó.

