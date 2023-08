Andrés Lillini sobre la Liga MX para proveer al Tri: 'Tenemos una liga muy fuerte y competitiva'

En México hay talento suficiente para proveer a la Selección Nacional, y así lo expresó Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, quien dijo que pese a lo que pueda creerse, el mexicano es un futbol importante y competitivo, pero es una lástima que dentro del país no se vea así.

"Sin duda (hay talento mexicano), siempre lo he dicho, muchas veces me han escuchado, no dejan de crecer, tenemos que ser conscientes y tenemos que asumir que tenemos una liga muy fuerte y competitiva, y eso tal vez quite espacio a algunos que se quieran ir, pero la liga es muy fuerte y competitiva, en Argentina todo el mundo quiere jugar acá, en Chile, Uruguay, Paraguay todos quieren venir a jugar acá, en Sudamérica, hasta los brasileños campeones con Palmeiras cuando nosotros estábamos en Pumas había dos jugadores que querían venir", dijo a RÉCORD.

Incluso, dio el ejemplo de futbolistas mexicanos que pese a todo siguen triunfando en el extranjero y que son una muestra del talento que hay.

"Tenemos que darnos cuenta de que México tiene un futbol competitivo y fuerte, pero después estos chicos que trascienden claro que sí, todos compiten y se han mantenido, y el caso más sobresaliente es el de Ochoa, tiene 28 años y está en uno de los mejores equipos de la Serie A, no es complicado, es demasiado complicado para todo profesional estar entre las tres ligas más fuertes del futbol europeo.

"Y Memo Ochoa a sus 38 años sigue siendo ejemplo y atajando de titular, también hay que ver lo que hace todavía Guardado, un emblema de un equipo complicadísimo en España, o Herrera lo que hizo en el Atlético de Madrid y la gente terminó despidiéndolo como ídolo, Raúl Jiménez fue a un equipo y lo recibe otro como jugador grande, y son ejemplos que debemos de tomar porque a veces somos demasiado criticones, pesimistas con nuestros propios jugadores y no va por ahí la cosa", expresó.

