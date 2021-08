Necaxa: Memo Vázquez no entendió por qué se repitió el penalti de Chivas

Luego de la derrota de último minuto con un penal polémico ante Chivas, Guillermo Vázquez, técnico del Necaxa, consideró que su equipo hizo un gran partido y que merecía un mejor resultado. Además, cuestionó la decisión arbitral de repetir el cobro que el Rebaño Sagrado ya había errado.

“Creo que el equipo hizo un buen partido, se paró bien, se defendió bien, tuvimos una jugada de gol que no concretamos. El esfuerzo del equipo fue bastante bueno, solo me queda la duda de por qué se repitió el penal. Ese es el sentimiento que me deja porque el equipo merecía más”, declaró Vázquez en conferencia de prensa.

Pese a la derrota de hoy, Memo aclaró que se siente satisfecho con el trabajo que sus dirigidos han hecho a lo largo de siete fechas, y advirtió que seguirán corrigiendo errores para encarar sus próximos duelos.

"El equipo y todos los que han participado han hecho un gran esfuerzo, hemos estado moviéndole y los que han participado han hecho lo mejor y seguiremos viendo qué es lo que más nos conviene para el siguiente partido, tendremos tiempo para trabajar, mejorar y encarar de mejor forma el siguiente”, finalizó.

