chivas-anuncia-boletos-agotados-para-su-duelo-en-casa-vs-toluca

Días después de haber llenado el Estadio Akron en la presentación de Javier Hernández, el Club Deportivo Guadalajara ha anunciado a través de sus redes sociales que de nueva cuentan tendrán casa llena para su partido vs Toluca del día martes correspondiente a la Jornada 4.

El duelo que tendrá lugar en el Estadio Akron a las 21:00 horas del centro de México y el furor de los aficionados del Rebaño continua, pues de nueva cuenta tendrá más de 46 mil asistentes en el recinto, pero en esta ocasión, sí con boleto pagado.

BOLETOS AGOTADOS PARA EL PARTIDO VS. TOLUCA Gracias a su apoyo se ha agotado una vez más el boletaje de nuestra casa, el @EstadioAKRON. ¡Nos vemos este martes para apoyar hasta el último minuto al Guadalajara! #DaleRebaño pic.twitter.com/ESR3rGqZRX — CHIVAS (@Chivas) January 29, 2024

El duelo tenía un ingrediente extra que era la vuelta de Alexis Vega a Guadalajara pero ya como jugador de los Diablos Rojos, pero debido a que no se encuentra todavía en un estado físico optimo, Toluca decidió no convocarlo por lo que no se encontrará con su ex equipo.

Chivas tendrá dos duelos de manera consecutiva con llenos en el estadio, uno de local que será vs Toluca y el fin de semana de visitante vs San Luis, pero se espera que haya gran cantidad de ‘chivahermanos’ en el Alfonso Lastras.

De igual forma los aficionados de las Chivas tendrán que esperar para poder ver a Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Akron, pues se espera que pueda debutar en el Clausura 2024 hasta el mes de marzo.