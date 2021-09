Chivas: Buscaría volver a hacerse de los servicios de Dennis te Kloese

Las Chivas del Guadalajara no viven un gran momento y todo parece que se complicó a raíz de la salida de Víctor Manuel Vucetich y ahora el Rebaño Sagrado estaría en la búsqueda de los servicios de Dennis te Kloese.

El equipo mexicano buscaría que te Kloese vuelva al futbol mexicano, según información de The Athletic. Dennis llegó como directivo al LA Galaxy en 2019 y está liga al equipo angelino hasta el final de la temporada de 2021.

Dennis te Kloese no es ningún novato en el futbol mexicano y es que en 2003 fue seleccionado como director de exploración de Chivas y luego pasó a ser director deportivo de Chivas USA de 2005 al 2008.

Según la información, Dennis te Kloese no solo ha tenido acercamiento por parte de las Chivas, sino de varios equipos de la Liga MX, aunque no se revelan más detalles. LA Galaxy se encuentra en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 38 puntos con once victorias, cinco empates y nueve derrotas.

