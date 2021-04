Bryan Angulo: 'Cruz Azul busca hacer historia con los 43 puntos'

El ecuatoriano Bryan Angulo aseguró que Cruz Azul se concentra en cerrar de la mejor manera el Guard1anes 2021 ante Tijuana, así como en conseguir la marca de 43 puntos en torneos cortos, tal cual lo hizo el América en el Apertura 2002, pero en 17 partidos. Además, el ecuatoriano de reencontrará con dos viejos conocidos.

"Estoy muy agradecido con Xolos pues me ayudó mucho para mejorar mi paso por el futbol mexicano, tienen muy buenos jugadores y Dante (Siboldi) conoce a varios de acá (jugadores de Cruz Azul), para nosotros será importante ganar. Ellos se están jugando la clasificación y nosotros hacer historia con los 43 puntos", expresó.

Por otra parte, el 'Cuco' comentó que tras su retorno a La Noria luego de ir en condición de préstamo a Xolos, el delantero regresó con más ganas de jugar sabiendo que por algún motivo la directiva celeste decidió tomarlo otra vez en cuenta y sobre todo con el propósito de que ayude al equipo a terminar con la sequía de títulos. Asimismo, reconoció que Juan Reynoso ha sido un factor muy importante que le ha ayudado a tener confianza como jugador.

"Cuando llegué el cambio de técnico me afectó mucho, ahora con Juan (Reynoso) ha sido distinto, pues el profe me ha brindado la confianza y me ha pedido un gran compromiso, todo eso me ha ayudado", indicó.

